Il big match tra Fiorentina e Inter, la voglia di riscatto in campionato della Juventus, i 120 anni di compleanno del Milan: sono questi i temi principali dell'edizione odierna del TMW News. Presente in studio, come di consueto il sabato, l'ex calciatore e oggi allenatore Aldo Firicano.

Guarda il TMW News nel video in calce!