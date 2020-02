vedi letture

tmwnews Inter, svolta Eriksen. La strana vigilia di campionato del Milan

Grande spazio all'Inter e ad Eriksen nel TMW News di oggi. Si parla dell'ottima prestazione regalata dal danese contro il Ludogorets: ora è destinato ad essere un titolare fisso dei nerazzurri. Spazio anche alla Roma che ha battuto, senza brillare, il Gent e anche al Milan che domani affronterà la Fiorentina in trasferta. Per i rossoneri vigilia delicata in una settimana in cui si è parlato soprattutto del tecnico del futuro.

