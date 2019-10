TMW News - Juve convincente, beffa Atalanta. Domani le romane

Convincente vittoria della Juventus in Champions League contro il Bayer Leverkusen e adesso testa al derby d'Italia contro l'Inter. Beffata invece l'Atalanta, battuta a San Siro dallo Shakhtar Donetsk per 2-1 al novantacinquesimo, nonostante la buona prestazione. Domani sarà il turno di Roma e Lazio in Europa League, con Inzaghi che ha definito la gara contro il Rennes come una finale. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.