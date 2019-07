Edizione odierna del TMW News incentrata sul mercato, partendo dalla presentazione di Aaron Ramsey e dall'arrivo in bianconero di Matthijs De Ligt dall'Ajax. Un colpo da 70 milioni di euro quello messo a segno da Paratici che ora dovrà concentrarsi sul capitolo cessioni. Situazione simile in casa Inter che prima di affondare il colpo per Dzeko e Lukaku dovrà lavorare alle cessioni degli esuberi Icardi e Nainggolan. Quindi la delicata situazione di Sinisa Mihajlovic dopo l'annuncio pubblico della malattia. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App!