La Juve e il futuro di Sarri. Se ne parla nel TMW News di oggi: per il tecnico bianconero potrebbe essere una settimana decisiva. Mancare il passaggio del turno in Champions contro il Lione potrebbe anche costargli la panchina. Si parla pure del Milan e di Ibra pronto a restare in rossonero (ci sarà un'intervista ad Umberto Smaila, grande tifoso milanista) per poi dare uno sguardo alla lotta al secondo posto che vede coinvolte Inter, Atalanta (che si sifderanno domani a Bergamo) e Lazio.

