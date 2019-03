TMW News - Juventus, i colpi per la difesa. Lazio, il momento della verità

Da Varane a Manolas, passando per De Ligt e il giovane Romero. E' il mercato in difesa della Juventus uno degli argomenti in primo piano dell'edizione odierna del TMW News: spazio alle possibili mosse bianconere per l'estate, con contributi e interviste audio/video come quella realizzata col dg del Genoa, Giorgio Perinetti. Discussione che si allarga poi anche alla Lazio - divisa tra rinnovi, mercato e corsa Champions - e all'Empoli, chiamato alla difficile sfida contro la Juventus alla ripresa del campionato. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.