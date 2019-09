TMW News - L'Italia c'è. Milan, Napoli e Juve: occhio ai rinnovi

Sesta vittoria in altrettante gare di qualificazione a Euro 2020 per l'Italia di Roberto Mancini che tra un mese potrà già staccare il pass per la fase finale. Convincenti in Finlandia gli azzurri che oltre ai tre punti hanno ritrovato anche il gioco. Intanto le big di Serie A sono alle prese con i rinnovi di contratto: da Donnarumma a Zielinski fino a Cuadrado e Matuidi. Infine i calendari: le quattro impregnate in Champions si avvicinano all'esordio. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi.