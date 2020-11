tmw news La Serie A nel nome di Maradona. Inter, ora è vietato sbagliare

Edizione del TMW News dedicata anche oggi in buona parte al ricordo di Maradona dando però uno sguardo anche al campionato e in particolare all'Inter che domani col Sassuolo non potrà sbagliare. Tanti i collegamenti, da Pino Pellicanò (il primo a subire un gol in Italia da Maradona) a Luciano Marangon fino all'ex milanista Ruben Buriani.

