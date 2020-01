Terzo successo consecutivo in Serie A per il Milan di Stefano Pioli. Nell'anticipo la formazione rossonera ha regolato il Brescia al Rigamonti tornando a coltivare ambizioni europee. Intanto in casa Roma è grande l'attesa in vista del Derby di domani contro la Lazio ma non solo. Impazza il mercato con Carles Perez del Barcellona ad un passo. Di questo e di molto altro si è parlato nell'appuntamento del sabato del TMW News: