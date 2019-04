La Lazio è in finale di Coppa Italia e il giorno dopo la sconfitta a San Siro in casa Milan è arrivato il momento dei processi. Gattuso è in bilico per la prossima stagione ma non tutte le colpe possono essere attribuite al tecnico. Intanto c'è un quarto posto da conquistare a la sfida di domenica contro il Torino sarà decisiva. La Roma pensa invece al futuro allenatore e con Petrachi potrebbe arrivare Conte. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.