tmwnews Milan, la settimana di Ibra. Torino, si riparte da Giampaolo

Giorni decisivi per il rinnovo del contratto di Ibra con il Milan. Se ne parla nel TMW News di oggi sottolineando anche come l'intesa potrebbe arrivare intorno ai sei milioni all'anno. Spazio poi al Torino che ha deciso di ingaggiare Marco Giampaolo come nuovo tecnico. Durante la puntata viene anche ricordata (attraverso le parole di Tonino Raffa, voce storica di Tutto il Calcio Minuto per Minuto) la figura di un grandissimo giornalista come Sergio Zavoli, scomparso oggi all'età di 96 anni.

