C'è il mercato dell'Inter e lo sbarco a Cagliari di Radja Nainggolan al centro del TMW News di oggi, sabato 3 agosto. Il club nerazzurro, alle prese con il caso Icardi, non riesce a sbloccare l'arrivo degli attaccanti chiesti da Conte e intanto deve fare i conti la volontà di Maurito che non vorrebbe lasciare Milan, nonostante sia fuori dal progetto.

Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.