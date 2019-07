Edizione del TMW News ricca di interviste e contributi, con il mercato in primo piano. Inizia ufficialmente il ritiro del Napoli, con Ancelotti che in conferenza stampa detta le linee guida sul mercato. Da Icardi a James Rodriguez, passando per De Ligt: tutte le ultime sui principali nomi, con pareri illustri che parlano ai nostri microfoni commentando il lavoro fatto fino adesso dalle principali squadre di Serie A. Ma non solo: in primo piano anche la Copa America, con la vittoria del Brasile e le analisi a riguardo. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App!