Edizione del 26 dicembre del TMW News dedicata ad alcuni dei principali temi del calcio italiano. Spazio - in un primo bilancio legato alla alle sorprese e alle delusioni della Serie A - alla Roma di Fonseca, in crescita di gioco e risultati dopo un inizio difficile di stagione. In primo piano anche l'analisi del lavoro di Maran, promosso finora col suo Cagliari nonostante gli ultimi due passi falsi. Chiusura col Torino di Mazzarri, in difficoltà di gioco e rendimento. Il tutto, condito da contributi e interviste video.

