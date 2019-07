TMW News - Roma tra giovani e sogno Pipita. Il Napoli tratta James

C'è la Roma al centro del TMW News di oggi, 4 luglio 2019. Il club giallorosso è al lavoro per provare a portare nella Capitale Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus che - per il momento - fa sapere tramite il suo fratello-agente di non voler lasciare Torino.

Poi il punto sugli acquisti del Napoli, che dopo Manolas è al lavoro per mettere a disposizione di Ancelotti anche James Rodriguez. Nell'edizione di oggi anche l'intervista all'ex campione brasiliano Zico e al campione del mondo del 1982 Paolo Rossi, oltre al consueto appuntamento sulla Copa America dal Brasile di Tancredi Palmeri.