L'edizione odierna del TMW News è incentrata sulle novità di mercato. In particolare occhi puntati sulla situazione di Nicolò Zaniolo, il cui futuro in maglia giallorossa sembra essere in bilico: il Tottenham potrebbe sferrare l'assalto mettendo sul piatto Alderweireld, mentre la Juve resta sempre alla finestra. Poi il caso di Mauro Icardi: l'attaccante argentino, ai margini della nuova Inter di Antonio Conte, non è stato convocato per la tournée in Asia e si è allenato da solo a Milano.