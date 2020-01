Il Napoli verso la sfida con la Juventus ma anche l'accoglienza che verrà riservata dal San Paolo a Sarri. se ne parla nel TMW News di oggi analizzando il rapporto tra la tifoseria partenopea e l'attuale tecnico della Juventus che per la prima volta torna da avversario nel suo vecchio stadio. Spazio poi al derby della Capitale in programma domenica, per una sfida che pare poter regalare spettacolo. Infine focus anche su Fiorentina-Genoa, una sfida che vale parecchio per la classifica di entrambe le squadre.

