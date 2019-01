TMW News - Scoppia il caso Icardi. Milan ora tocca a Higuain

Mauro Icardi, l'Inter e un rinnovo che sembra sempre più lontano. In Argentina sono sicuri: Wanda Nara ha comunicato al club nerazzurro la volontà del centravanti di non prolungare il contratto. Riuscirà la società a fargli cambiare idea? Intanto in casa Milan continuano a tenere banco le parole di Leonardo su Gonzalo Higuain, chiamato adesso a trascinare i rossoneri nella seconda parte della stagione. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video: