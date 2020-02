vedi letture

tmwnews Serie A a porte chiuse. Juventus, riparte l'operazione Champions

Edizione del TMW News dedicata in larga parte all'allarme Coronavirus, che ha colpito anche il sistema calcio col rinvio di alcune gare dell'ultimo turno di campionato e la conseguente decisione di giocare a porte chiuse alcune partite del prossimo weekend. In primo piano, poi, la gara di Champions League della Juventus contro il Lione, oltre all'aria di rivoluzione presente in questo momento in casa Milan.

