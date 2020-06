tmwnews Serie A, bene le milanesi. Atalanta, sogno Champions

vedi letture

Grande attenzione alle gare del weekend nel TMW News di oggi: i successi di Milan e Inter hanno ravvivato il fine settimana, che ha visto praticamente tutte le big vincere, fatta eccezione per la Roma, impegnata proprio nella sfida contro i rossoneri di Pioli. L'Atalanta intanto sogna la Champions, in una duplice veste: con il quarto posto in campionato, che garantirebbe l'accesso alla prossima edizione, ma anche pensando alla fase finale di quella 2019/20, in programma ad agosto.

Clicca sotto per guardare: