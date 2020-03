tmwnews Serie A pronta a ripartire. Roma, imminente il passaggio di proprietà

La serie A pronta a ripartire a porte chiuse: se ne parla nel TMW News di oggi analizzando anche come si stanno preparando le squadre al ritorno in campo. Si analizzano poi le parole del presidente della Juventus Agnelli in riferimento all'Atalanta approfondendo il significato del messaggio del numero uno bianconero. In chiusura spazio anche alla Roma che sta per passare di mano da Pallotta a Friedkin

