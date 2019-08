TMW News - Smalling alla Roma. Giampaolo cambia il Milan

È Chris Smalling il difensore che la Roma ha regalato a Paulo Fonseca. Il centrale arriverà dal Manchester United in prestito secco, oneroso, per 3 milioni di euro. Ma per caratteristiche è il giocatore adatto a sostituire Manolas? Intanto il Milan cambia pelle in vista della seconda giornata con Giampaolo che non potrà sbagliare a San Siro contro il Brescia. Ma l'attenzione del prossimo turno sarà focalizzata soprattutto su Juventus-Napoli, in attesa di capire se Maurizio Sarri sarà in panchina. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.