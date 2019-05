TMW News - Volata Champions, corsa salvezza e casting Juventus

Edizione odierna del TMW News dedicata in larga parte agli ultimi 90' del campionato, che vedono diverse squadre coinvolte per gli ultimi obiettivi stagionali. In primo piano la corsa Champions, con Atalanta, Inter e Milan protagoniste, e la lotta serrata per la salvezza tra Genoa, Empoli e Fiorentina. Spazio anche alla Juventus e ai possibili nomi per la nuova panchina rossonera. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.