Non solo Higuain: anche Pjanic e Khedira hanno informato la Juve di voler tornare a casa

Non una fuga, ma la volontà di trascorrere questi giorni di stop con i propri cari concordata con la Juventus. Nel caso di Higuain, poi, situazione ancora più necessaria per stare vicino alla mamma che ha un problema di salute. Sono tre i giocatori della Juve che hanno informato il club di volersi ricongiungere con la propria famiglia, dopo l'esito negativo al test tampone sostenuto negli ultimi giorni. Si tratta di Higuain, appunto, che è rientrato in Argentina; di Pjanic, che in queste ore è di rientro in Lussemburgo; e di Khedira che è già tornato in Germania. Si alleneranno individualmente come gli altri compagni di squadra, in attesa della ripresa quando l'emergenza coronavirus sarà terminata.