TMW - Nuovo corso Real Madrid: 170 milioni per Kane e Pochettino

Il giorno dopo serve per ripartire. Deve pensarla così anche Florentino Perez, presidente del Real Madrid che dopo più di 1000 giorni ha perso lo scettro di Campione d'Europa. Lo sarà fino al prossimo primo giugno, dopo dovrà abdicare dal trono a causa della sconfitta per 1-4 contro l'Ajax. Il numero uno delle merengues, però, vuole rifondare partendo da Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham.

CLAUSOLE E KANE - L'argentino ha firmato un contratto da poco, alzando la propria opzione per rescindere con gli Spurs a circa 40 milioni di euro. Come un discreto giocatore o come un diciottenne di altissimo livello, basti pensare a Vinicius. Non è il solo obiettivo, però, che piace da Londra. Così Florentino ha intenzione di proporre un paghi 1 prendi 2: Harry Kane, il centravanti che prenderebbe il posto di Benzema, più Pochettino per 170 milioni di euro. Tante le opportunità da valutare, ma il Tottenham ha un piede e tre quarti nella prossima Champions ed è possibile che non si scomponga più di tanto di fronte a un'offerta del genere.