TMW - Oddo: "Juventus appagata? Mi viene da ridere, è tutto normale"

Massimo Oddo, ex tecnico di Crotone e Udinese, ha parlato così a margine della serata "United for Genova" ai microfoni di TMW e RMC Sport: "Il calcio è sempre stato vicino a queste cose e ad aiutare il prossimo, noi come operatori di questo settore ci teniamo a partecipare a questi eventi. L'Udinese? Io posso parlare per l'anno scorso, le responsabilità sono un po' di tutti, ma se una squadra come l'Udinese se perde 11 partite di seguito... un motivo ci sarà. E' una società che meriterebbe di fare molto di più per l'organizzazione che ha".

Il Milan sembra aver preso il via, con un grande Piatek.

"Sta facendo il suo percorso, quando una squadra si rifonda da zero ci vuole tempo e non è semplice. Questa società si è rinnovata dentro e fuori, squadre con anni di preparazione gli sono davanti, come il Napoli. Credo che in questo momento il Milan sia in linea con gli obiettivi".

La Juventus non è in un momento brillante. Inconsciamente può esserci una sorta di appagamento?

"Mi viene da ridere, il fatto che possa perdere una partita e pareggiarne un'altra è inusuale perché è abituata a vincerle tutte. Sbagliare due partite ci sta, non credo ci possa essere un allarme, è tutto normale nel percorso di una squadra".

Cosa manca alla Lazio per fare un piccolo step in avanti?

"La Lazio l'hanno scorso è andata oltre le proprie possibilità, il percorso di Simone Inzaghi va valutato come straordinario. C'erano squadre superiori alla sua l'anno passato, per fare un passo in avanti servirebbe qualche giocatore di qualità in più".

Archiviata l'ultima esperienza, quale sarà a sua prossima avventura?

"E' stata traumatica, purtroppo si possono fare scelte sbagliate e non mi riferisco alla società Crotone. Il nostro mestiere è questo, questa volta spero di partire da giugno perché sarebbe tutto più semplice".