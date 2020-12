tmw Olbia, Ragatzu sul Cagliari: "Bello esserci tornato. Ho lasciato senza pentimenti o rimpianti"

vedi letture

Nell'intervista rilascia a TMW, l'attaccante dell'Olbia Daniele Ragatzu ha parlato anche della sua recente esperienza al Cagliari, conclusasi in agosto dopo una stagione: “E’ stata una grande soddisfazione tornare a Cagliari dopo 8 anni, ed è stato bellissimo trovare il gol in Serie A, una grande emozione. Ho dato il massimo, mi sono impegnato, poi però non si è trovato un accordo per proseguire: non ho però nessun pentimento o rimpianto. Ho dato il mio contributo quando sono stato chiamato in causa, rifarei tutto alla stessa maniera”.