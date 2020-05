tmw Olympique Marsiglia, Villas Boas è ancora il tecnico. Sondaggio con Pochettino

Sono ore agitate in casa Marsiglia. Dopo le indiscrezioni sulla trattativa per il possibile cambio societario, il probabile addio di Andoni Zubizarreta da direttore tecnico dell'Olympique hanno alimentato una ridda di voci anche su Andre Villas Boas, che secondo voci provenienti dalla Francia avrebbe lasciato il ruolo da allenatore.

NESSUNA NOVITÀ - Almeno per il momento, perché il portoghese, pur legato a doppio filo a Zubizarreta, non ha ancora comunicato un eventuale addio al Velodrome. Non ha sul tavolo una proposta di rinnovo contrattuale, ma dall'altra parte le voci di un addio consumato non corrispondono a realtà. Le richiste di AVB, dopo il rientro in Champions League, sono quelle di avere una squadra competitiva per la prossima stagione, soprattutto considerando che le avversarie cresceranno di livello. Quindi Villas Boas vuole chiarezza sui piani del club che, al momento, rimane in vendita.

DUE SONDAGGI - Allo stesso tempo ci sarebbero due sondaggi interessati da parte dell'Olympique Marsiglia, entrambi argentini. Il primo è Mauricio Pochettino, che piaceva anche ad altri club - Newcastle e Paris Saint Germain, in particolare - ma che rimane svincolato al momento, poi Gabriel Heinze, allenatore del Velez Sarsfield, Due profili diversi che, però, ora rimangono in stand by. Tutto dipende dalla società che, al di là delle smentite di rito, rimane in vendita. E per il ds? Continuano i casting, con Antero che rimane un nome forte (ma non è l'unico).