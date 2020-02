vedi letture

tmw Orrico attacca a 360° il Milan: "Mi dite cosa fanno Boban e Maldini?"

Il Milan di Maldini e Pioli fa scaldare Corrado Orrico, che ai microfoni di TMW attacca duramente le scelte societarie e di campagna acquisti della società rossonera: "Pioli è una persona seria, un bravo allenatore. Non è un genio, non ti porta a scalare l'Everest, si ferma ai primi rifugi, ma è un bravo professionista. Ci sono due persone lì... Boban e Maldini... mi dite cosa fanno? Devono trovare un colpevole, giustificare una sconfitta dopo un primo tempo finito 2-0, dovrebbero nascondersi, non uscire per una settimana e invece vanno in tv e spiegano che il Milan ha fatto il più bel primo tempo degli ultimi cinque anni. E quanto siete scemi a fare un secondo tempo da schiaffi in faccia dopo un primo tempo così bello? La strada del grande Milan era il dominio di Berlusconi, l'allenatore aveva solo i problemi di campo. Sacchi una volta disse che 'i suoi ragazzi non gli erano piaciuti' e Berlusconi rispose con una intervista che il Milan non era suo, ma dei milanesi. Ci vuole un leader, una guida, invece lì si palleggiano le responsabilità, c'è chi vuole Pioli, chi rivorrebbe Allegri, chi si è pentito di aver cacciato Giampaolo. Ci sono troppe voci nel Milan, troppi discorsi e pochi investimenti sui campioni. Un giocatore da 70 milioni non lo prenderanno mai, dice Maldini, è non è molto furbo. Se li prendono gli altri, vincono gli altri. Dove sono i campioni del Milan? Ne ha uno, ma ha 38 anni e meno male che c'è, almeno dà qualche calcio nel sedere ai più giovani. Si sono presi Higuain e l'hanno dato via subito, al Milan è difficile perché c'è una suddivisione di responsabilità che è infinita. La parte oscura è Gazidis, che ha protetto Pioli ma solo perché non vuole pagare un altro stipendio".

Domattina alle ore 10.00 l'intervista integrale a cura di Lorenzo Marucci.