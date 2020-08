tmw Orrico: “Juve, Locatelli bel filtro. Milik e Piatek brutti a vedersi”

Nel corso del l’intervista a TMW Corrado Orrico ha parlato anche di Locatelli obiettivo della Juve: “Rispetto a come giocava nel Milan ho visto un cambiamento enorme, lo hanno piazzato davanti alla difesa a fare il filtro per facilitare l’intervento dei difensori centrali. In quella posizione lì è stato convincente. Pirlo secondo me farà bene perché è intelligente. Nel calcio, al di là del campo, ci sono casi quotidiani da risolvere e serve intelligenza per trovare le soluzioni migliori. E Pirlo lo vedo anche in questo veloce di pensiero”. Poi sulla Fiorentina e gli obiettivi Milik e Piatek: “Non sono grandi attaccanti ma buoni giocatori. Sono anche brutti a vedersi, hanno articolazioni acerbe, non convincono”