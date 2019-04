TMW - Oshadogan sul razzismo: "C'è esasperazione. La storia si ripete"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo azzurro di colore della storia del calcio italiano, Joseph Dayo Oshadogan, ha contestualizzato il caso Kean, dopo gli ululati razzisti di ieri sera in Cagliari-Juventus. "Il momento storico non è dei più favorevoli per trattare l'argomento, c'è esasperazione. Non lo dico io, è sotto gli occhi di tutti, quindi va bene così. A fine anni ottanta, inizio novanta, è successo più di una volta, nei campi di periferia. Ho sempre riscontrato questi eccessi. È capitato anche a Ferreira Pinto, ex Atalanta, in Serie D, qualche settimana fa, in Pontisola-Como. L'ho saputo perché ha sposato una ragazza di Lanciano, suo suocero mi affittava la casa. La questione è che la storia si ripete sempre. Andando indietro con gli episodi, Smith ha alzato il pugno nel 1968, Carlos lo ha imitato. Norman, uno dei più grandi atleti bianchi della storia, è stato denigrato per il suo condividere questi diritti civili".