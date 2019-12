TMW - P. Berlusconi: "Ibra-Monza provocazione. Sarebbe logico al Milan"

Fonte: Edoardo Siddi

Tante le presenze di rilievo al Golden Boy, in corso di svolgimento a Torino. Il premio di miglior presidente europeo alla carriera va a Silvio Berlusconi. Queste le parole di Paolo Berlusconi dal palco: "Emozionante rivedere le nostre tappe (riferendosi alla clip che l'ha preceduto, ndr). Abbiamo preso il Milan nel 1986 in difficoltà, Silvio voleva riportarlo in alto e infatti sono arrivati i successi. È stata una bella avventura che tutti conoscono culminata con tanti trofei ed essendo qui a Torino ci auguriamo che la Juve possa proseguire questo percorso in Europa perché ne ha le qualità. Sperando presto possa tornarci anche il Milan, in attesa del Monza".

"Al rispetto dei ruoli si devono i successi del Milan. Silvio ha lasciato a tutti gli allenatori del Milan la libertà per esprimersi, anche se dal momento che ha vinto tanto qualcosina di calcio capiva anche lui - ha aggiungo Paolo Berlusconi -. Ibra al Monza? È adulto e vaccinato, sta a lui a decidere. L'idea di Ibra è come quella del Monza, una folle avventura, una romantica avventura. Mio fratello ha dato la disponibilità, Ibra è ancora un campione. Chiaro che il Monza è una provocazione, sarebbe più logico al Milan. Farebbe il giro del mondo. Voglio dire una cosa a Roberto Mancini che è qui: l'avventura del Monza nasce per ridare entusiasmo dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Speriamo di arrivare presto in B"