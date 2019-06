Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Finisce l'avventura del Palermo: secondo quanto raccolto da TMW, il club rosanero non ha infatti perfezionato l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B. I siciliani non avrebbero infatti presentato la fideiussione. Si attendono ovviamente comunicazioni ufficiali in tal senso sia dalla società che dalla Lega B.