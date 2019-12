Fonte: dal nostro inviato, Davide Soattin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della SPAL, Alberto Paloschi, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Lecce. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Sono felice del gol ma soprattutto della prestazione della squadra. Volevamo iniziare bene e ci siamo riusciti. Domenica ci sarà uno scontro diretto importantissimo, vogliamo fare risultato. Cerco di allenarmi bene e farmi trovare pronto. Nelle ultime due partite abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare così e mettere quel pizzico di cattiveria in più per far risultato. Guardiamo noi stessi e prepariamo le partite al meglio".