tmw Panchina Genoa, Italiano blindato ma c'è D'Aversa. Semplici e Maran le alternative

Nessuno spiraglio al momento per i rossoblù che vorrebbero sulla propria panchina l'allenatore eroe della promozione dello Spezia, Vincenzo italiano. Dal canto suo, Italiano comunque aspetta sempre un incontro con la proprietà per confrontarsi sul futuro, capire programmi e strategie su come affrontare la Serie A la prossima stagione. Il ds Faggiano, come spiegato ieri, si è già cautelato prendendo contatti con Roberto D'Aversa, prossimo a risolvere il proprio legame col Parma.

Attenzione anche ad ulteriori possibili ipotesi per la panchina rossoblù, ad esempio la candidatura dell'ex tecnico delle SPAL, Leonardo Semplici, che dopo aver sfiorato la panchina dell'Udinese (era tutto fatto prima del dietro front su Gotti) e aver rifiutato il Watford è pronto ad una nuova avventura in A.