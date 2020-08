tmw No di Liverani al Genoa e va verso il Parma. D'Aversa in pole per il Grifone

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

vedi letture

Oggi alle 15:56 Serie A di fonte hanno collaborato Alessio Alaimo e Gianluigi Longari di @marcoconterio