TMW - Panchina Sampdoria: controsorpasso di Pioli su Di Francesco

Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

Continua ad essere un vero e proprio rebus l'allenatore della Sampdoria per la prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non è ancora definita la situazione per Eusebio Di Francesco dopo l'incontro avvenuto ieri con il ds blucerchiato Carlo Osti. Uno stand-by che pare aver riportato in pole position Stefano Pioli come successore di Marco Giampaolo.