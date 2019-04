Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Antonio Paolino, neo direttore di Radio Bianconera, ha parlato così ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, durante la presentazione del nuovo canale web che inizierà a trasmettere proprio nella giornata di oggi: "Non parleremo solo di Juve, partirà oggi questo progetto, in una settimana molto particolare, dove si potrebbe festeggiare lo Scudetto e dove ci sarà il primo esame contro l'Ajax. Vogliamo iniziare questo nuovo progetto dando anche spazio ai tifosi".

Parliamo di campo. Era rigore per il Milan per il fallo di mano di Alex Sandro?

"In Italia c'è solo una risposta. Bisognerebbe mettere la regola: fallo di mano uguale calcio di rigore. Vedendo quello di sabato credo che sia più fallo che no, ma servono regole più chiare. Lasciare l'interpretazione non è mai un bene".

L'Ajax è temibile. Come va presa questa partita?

"La Juve vuole scrivere la storia. Entrambe le squadre arrivano ai quarti dopo aver ribaltato l'andata. Vedremo le vere squadre da adesso e gli errori peseranno tantissimo. La Juventus, con o senza Cristiano Ronaldo, ha la possibilità di passare il turno".