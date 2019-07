TMW - Paratici a Londra per provare a chiudere lo scambio Lukaku-Dybala

Fonte: dal nostro inviato, Giovanni Albanese

La Juventus cerca di stringere per Romelu Lukaku e in questo senso deve essere registrata la partenza di Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, per Londra. Il ds della Vecchia Signora ha infatti raggiunto Federico Pastorello e l'agente di Paulo Dybala per provare a raggiungere l'intesa e portare a termine lo scambio.

Lavoro continuo - La trattativa prosegue, in attesa della definitiva fumata bianca, mentre la Joya è atteso a Torino e domani potrebbe svolgere la prima seduta agli ordini di Maurizio Sarri, per quello che potrebbe essere uno dei suoi ultimi allenamenti alla Continassa.