TMW - Parma, Cornelius lancia l'idea a D'Aversa: "Io e Inglese insieme"

Fonte: Dal nostro inviato, Niccolò Pasta

"E' stata una bellissima serata, è stata molto importante la mentalità della squadra perché prima siamo andati in vantaggio, poi in svantaggio, poi abbiamo sbagliato un rigore e alla fine siamo riusciti a portare a casa i tre punti. La cosa più importante è stata la mentalità". Parole e pensieri di Andreas Cornelius, attaccante del Parma tra i protagonisti della vittoria contro il Torino nell'ultimo turno di campionato. Questo pomeriggio, l'attaccante danese è stato protagonista di un 'meet & greet' nella città emiliana.

Quando sei venuto a Parma ti aspettavi una squadra così?

"Mi aspettavo qualcosa del genere. So che in questo campionato ci sono squadre più attrezzate, ma continuando a lavorare in questo modo sono sicuro che il Parma potrà ottenere risultati positivi anche con squadre sulla carta più attrezzate di noi".

Puoi fare un paragone tra il Parma, l'Atalanta e il Bordeaux?

"Ovviamente tra Italia e Francia c'è una cultura differente, in Italia il calcio è più tattico mentre in Ligue 1 è più fisico e un pochino più veloce. Poi ci sono anche differenze tra Atalanta e Parma, nel modo di interpretare il calcio. Da Gasperini ho imparato tanto".

Contro il Torino sei stato protagonista in tutti e tre i gol.

"Sono stati impegnato più nei primi due gol che nel terzo. Ma la cosa più importante è l'esser riusciti a giocare di squadra".

Puoi giocare con Inglese?

"E' una opportunità. Non ci abbiamo lavorato troppo in allenamento, ma per gli avversari può essere anche più difficile avere a che fare con due attaccanti di peso".