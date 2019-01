TMW - Parma, Faggiano: "Kucka? Aspettiamo. Caceres? Non ci siamo"

Fonte: dal nostro inviato a Milano, Ivan Cardia

© foto di Federico Gaetano

All'uscita da Palazzo Parigi, dove ha incontrato il ds della Juventus, Fabio Paratici, e il procuratore Sommella, il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato così alla stampa presente, tra cui anche Tuttomercatoweb.com: "Con i bianconeri abbiamo fatto un incontro lavorativo, dove abbiamo parlato di tutto e di niente. Portanova? È un giocatore valido ma stiamo cercando altro. Kucka? Non è fatta, sarà ok solo quando firma. Spero che non manchi nulla ma ancora non possiamo dire niente. Per Caceres invece manca tanto. L'attacco? Vediamo prima le uscite, poi ci muoveremo. Se abbiamo fatto tanti punti è grazie a chi c'è stato finora".