tmw Parma, Faggiano verso il Genoa: Lucarelli cambia ruolo, sarà uomo mercato

La notizia a sorpresa di questa mattina è stata quella di Daniele Faggiano prossimo all'addio al Parma per andare al Genoa. Una proposta importante quella del presidente Enrico Preziosi che ha individuato nell'uomo mercato dei ducali la persona giusta per guidare in tutto e per tutto il futuro del Grifone. Ancora nessuna fumata bianca ma una strada importante e imboccata dalle parti, tanto che il Parma sta vagliando le ipotesi per il futuro. E in attesa del cambio societario, che dovrebbe avvenire a novembre, col club in mano qatariota, la soluzione interna è quella che prende maggior forza.

Alessandro Lucarelli nuovo uomo mercato Giocatore, bandiera, capitano, club manager, adesso Alessandro Lucarelli sarebbe pronto per il grande salto. L'ambiente ha grande fiducia in lui e l'ex difensore ha fatto i corsi proprio per diventare ds. Figura di spessore e di grande riconoscibilità, potrebbe cosi affiancare una nuova figura che la società sta cercando proprio in queste ore per il dopo Faggiano.