TMW - Parma, incontro col Francavilla: possibile asse, piace Folorunsho

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Incontro a Parma tra Daniele Faggiano, ds dei ducali e Mariano Fernandez della Virtus Francavilla, avvistato in giornata a Collecchio. Il dirigente dei pugliesi è al lavoro per la prossima stagione e guarda in casa gialloblù per potenziali rinforzi, magari in prestito, con l'idea di rinforzare una squadra che ha già fatto bene quest'anno. Ai ducali, d'altra parte, non dispiace Michael Folorunsho, centrocampista classe '98. Sette gol in 35 giornate nel campionato di Serie C, è da tempo nel mirino anche del Genoa in Serie A.