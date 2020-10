tmw Parma, salta Vranckx. Ultimo tentativo a vuoto, a centrocampo i ducali sono coperti

Dopo gli acquisti di Sohm e Cyprien, ma anche di Juan Brunetta, il Parma non ha più bisogno di investimenti immediati per il centrocampo: tra ieri e oggi nuovi contatti per Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002 che alla società di Krause piaceva anche per un discorso prospettico, ma i tanti investimenti fatti per i tre nomi sopracitati hanno consigliato una interruzione delle trattative con il Mechelen. In attesa di nuovi arrivi, ma in difesa e in attacco, per i ducali si attendono solo gli annunci per i tre centrocampisti.