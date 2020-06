tmw Parma, sondaggio del Wolfsburg per Inglese: costa 24 milioni

C'è stato un sondaggio da parte del Wolfsburg per Roberto Inglese, attaccante in prestito - con obbligo di riscatto - dal Napoli al Parma. I ducali spenderanno circa 20 milioni di euro per confermarlo e poi potrebbero rivenderlo per una cifra vicina ai 24 milioni di euro. Inglese percepisce uno stipendio da 1,4 milioni in ducale.