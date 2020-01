Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A volte ritornano... all'Inter. Secondo quanto raccolto da TMW, i nerazzurri starebbero pensando a riportare a Milano il belga Radja Nainggolan. Con la maglia del Cagliari il Ninja è tornato protagonista in questa stagione, trovando nell'ultima giornata anche il gol, proprio alla sua ex squadra. Che potrebbe non essere più tanto ex: l'ex Roma è al momento in prestito in Sardegna e a fine stagione tornerà comunque alla Pinetina. L'idea della società guidata da Marotta, appunto, è quella di tenerlo a disposizione di Conte in via definitiva.