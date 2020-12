tmw Pellegrini e il rinnovo con la Roma: tutto in stallo. Si fanno avanti tante big

Lorenzo Pellegrini e il presente. Dove ha risposto alle critiche sul campo, come sempre e meglio sa fare. Con le prestazioni, con le reti, dimostrandosi ancora un leader e un punto di riferimento per la Roma. Già. Però qui si incastra pure il tema del futuro. Per il rinnovo del centrocampista dell'Italia e della società capitolina, è ancora tutto in stallo. Un anno e mezzo dalla scadenza ma per adesso non squilla il telefono. Nessuna chiamata, complice il cambio sia della proprietà che dirigenziale, per ora i Friedkin e Pinto non hanno interpellato giocatore ed entourage per una potenziale nuova firma o nuovo accordo.

Gli scenari Al momento tutto tace. Tutto è in stallo. Al netto delle volontà fatte filtrare dalla stessa Roma, per adesso Pellegrini resta in scadenza nel 2022 senza una proposta concreta da parte del club sul tavolo. E non mancano gli interessamenti: Juventus, Milan, Inter, tre squadre che da tempo seguono Pellegrini, adesso ancor di più. E con loro anche società importanti all'estero. Il tempo stringe e, seppur non sia imminente la scadenza, il calciatore continua a pensare solo al campo. Ma poi ci sarà d'obbligo anche il tempo del mercato, e quello per Friedkin ora stringe.