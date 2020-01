Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di sferrare l'assalto decisivo per Radu, il Parma pensa anche agli addii: il giovane portiere Fabrizio Alastra è più vicino al Pescara: nelle prossime ore previsti nuovi contatti tra club per definire l'operazione in caso di fumata bianca per il portiere del Genoa.