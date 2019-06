TMW - Petrachi a Milano: possibile incontro per definire l'addio al Torino

Fonte: Simone Bernabei

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ore calde in casa Roma per quanto riguarda il completamento dell'organigramma tecnico in vista della prossima stagione. Se da una parte, infatti, Pallotta e i dirigenti giallorossi (in questi giorni a Londra) stanno pianificando il futuro e le prossime mosse di mercato, dall'altra restano da chiarire tempi e modi dell'arrivo di Gianluca Petrachi come nuovo direttore sportivo del club della capitale.

Possibile incontro Cairo-Petrchi- In questo senso, è importante la presenza in queste ore dello stesso Petrachi a Milano, con la possibilità che possa andare in scena - dopo alcuni contatti nelle scorse ore - un incontro col presidente del Torino Urbano Cairo: al centro di tutto, ovviamente, il futuro immediato del ds ad oggi ancora sotto contratto con la società granata.