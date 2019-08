© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Pezzella al Parma, affare in chiusura. Firma prevista per venerdì. Un rinforzo per la fascia sinistra gialloblù, una nuova avventura per Pezzella che si trasferisce dall’Udinese al Parma in prestito con obbligo di riscatto. Contratto di un anno più quattro dopo il riscatto. Una trattativa nata anche grazie alla regia dell’agente Mario Giuffredi, perché è a lui che Pezzella ha deciso di affidare i suoi interessi professionali. Il Parma si muove, Pezzella sta per diventare gialloblù...